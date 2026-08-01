Потужні вибухи у Києві лунали в ніч на 1 серпня під час російської масованої атаки балістичними ракетами. Наслідки ворожого удару фіксують у семи районах столиці. Відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих та 30 постраждалих.

Про наслідки обстрілу столиці розповідає ДСНС України, Поліція Києва та міський глава Віталій Кличко.

Оновлено о 09:20.

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Кількість постраждалих у Києві внаслідок російського обстрілу зросла до 30 осіб, серед них – четверо дітей: 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець, а також 17-річний юнак. В однієї з дівчат діагностували отруєння продуктами горіння, у інших – множинні осколкові поранення та різані рани.

Відомо про дев’ятьох загиблих через удари РФ, серед них 22-річний поліцейський, який перебував на службі. Семеро людей загинули у Дарницькому районі та ще двоє у Солом’янському.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. На цей час вже врятовано 105 людей.

За даними Офісу генпрокурора, наслідки нічних вибухів у Києві фіксують у семи районах столиці: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському.

Зокрема, у Солом’янському районі за одною з адрес сталося часткове руйнування та загоряння п’ятиповерхового житлового будинку, за іншою – горіли автомобілі на парковці.

Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.

У Дарницькому районі виникла пожежа, руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою загорілися автомобілі та пошкоджені будинки.

Також на відкритій території в одному із скверів виявили вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя.

У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння швидких машин медичної допомоги. Також сталася пожежа на території кіностудії, яку вдалося локалізувати.

Як розповіли у ДСНС, у Дніпровському районі пошкоджений магазин.

Крім цього, у Печерському районі пошкоджені чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Розпочато досудове розслідування чергового воєнного злочину РФ, внаслідок якого загинули люди (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 620-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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