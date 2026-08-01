Вибухи в Києві: наслідки фіксують у семи районах, 9 загиблих, десятки постраждалих
Потужні вибухи у Києві лунали в ніч на 1 серпня під час російської масованої атаки балістичними ракетами. Наслідки ворожого удару фіксують у семи районах столиці. Відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих та 30 постраждалих.
Про наслідки обстрілу столиці розповідає ДСНС України, Поліція Києва та міський глава Віталій Кличко.
Оновлено о 09:20.
Вибухи в Києві сьогодні, 1 серпня: які наслідки
Кількість постраждалих у Києві внаслідок російського обстрілу зросла до 30 осіб, серед них – четверо дітей: 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець, а також 17-річний юнак. В однієї з дівчат діагностували отруєння продуктами горіння, у інших – множинні осколкові поранення та різані рани.
Відомо про дев’ятьох загиблих через удари РФ, серед них 22-річний поліцейський, який перебував на службі. Семеро людей загинули у Дарницькому районі та ще двоє у Солом’янському.
Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. На цей час вже врятовано 105 людей.
За даними Офісу генпрокурора, наслідки нічних вибухів у Києві фіксують у семи районах столиці: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському.
Зокрема, у Солом’янському районі за одною з адрес сталося часткове руйнування та загоряння п’ятиповерхового житлового будинку, за іншою – горіли автомобілі на парковці.
Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.
У Дарницькому районі виникла пожежа, руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою загорілися автомобілі та пошкоджені будинки.
Також на відкритій території в одному із скверів виявили вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя.
У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння швидких машин медичної допомоги. Також сталася пожежа на території кіностудії, яку вдалося локалізувати.
Як розповіли у ДСНС, у Дніпровському районі пошкоджений магазин.
Крім цього, у Печерському районі пошкоджені чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Розпочато досудове розслідування чергового воєнного злочину РФ, внаслідок якого загинули люди (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).
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