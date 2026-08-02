Атака на термінал Нової пошти під Харковом: загорілися вантажівки й контейнери, є загиблий
Співробітник компанії-перевізника загинув унаслідок атаки на термінал Нової пошти під Харковом сьогодні, 2 серпня.
Оновлено о 15:11. Інформацію про це вже підтвердили в логістичній компанії.
Атака на термінал Нової пошти під Харковом: що відомо
Атака на термінал Нової пошти під Харковом сталася сьогодні, 2 серпня.
Унаслідок двох влучань спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.
За півтори години рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.
Тоді ж стало відомо, що атака на поштовий термінал під Харковом забрала життя однієї людини.
Як зазначили в компанії, під час обстрілу загинув співробітник компанії-перевізника.
— Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого співробітника. Ми на постійному зв’язку з родиною та надаємо всю необхідну допомогу й підтримку, — зазначили в Новій пошті.
Після атаки на термінал Нової пошти вже перебудовано логістику. Додаткову інформацію про відправлення, зазначають у Новій пошті, можна знайти у трекінгу в застосунку.
Правоохоронці, медики та пожежники тим часом обстежують територію для виявлення можливих постраждалих.
Ліквідація наслідків удару триває.
Нагадаємо, що внаслідок вибухів у Харкові сьогодні вночі та вранці під ударами був Київський, Індустріальний, Салтівський та Новобаварський райони.
У Київському районі пошкоджено автомобіль.
В Індустріальному районі після кількох ударів ворожих дронів гостру реакцію на стрес дістали восьмирічна дівчинка, 13-річний хлопчик та 74-річний чоловік.
У Салтівському районі запущений росіянами дрон влучив у дах багатоповерхівки.
У Новобаварському районі зафіксовано удар безпілотника по території приватного домоволодіння.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Синєгубов, Нова пошта
Фото: Нова пошта