Співробітник компанії-перевізника загинув унаслідок атаки на термінал Нової пошти під Харковом сьогодні, 2 серпня.

Оновлено о 15:11. Інформацію про це вже підтвердили в логістичній компанії.

Атака на термінал Нової пошти під Харковом: що відомо

Атака на термінал Нової пошти під Харковом сталася сьогодні, 2 серпня.

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Унаслідок двох влучань спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.

За півтори години рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Тоді ж стало відомо, що атака на поштовий термінал під Харковом забрала життя однієї людини.

Як зазначили в компанії, під час обстрілу загинув співробітник компанії-перевізника.

— Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого співробітника. Ми на постійному зв’язку з родиною та надаємо всю необхідну допомогу й підтримку, — зазначили в Новій пошті.

Після атаки на термінал Нової пошти вже перебудовано логістику. Додаткову інформацію про відправлення, зазначають у Новій пошті, можна знайти у трекінгу в застосунку.

Правоохоронці, медики та пожежники тим часом обстежують територію для виявлення можливих постраждалих.

Ліквідація наслідків удару триває.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів у Харкові сьогодні вночі та вранці під ударами був Київський, Індустріальний, Салтівський та Новобаварський райони.

У Київському районі пошкоджено автомобіль.

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Джерело: Олег Синєгубов, Нова пошта

Фото: Нова пошта

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