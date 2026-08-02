Вибухи у Запоріжжі пролунали внаслідок російського удару по місту керованою авіабомбою. Попередньо відомо, що загинула щонайменше двоє людей, є постраждалі.

Оновлено о 17:57. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 1 серпня: що відомо

За словами Федорова, вибухи у Запоріжжі чути після атаки на приватний сектор. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа. Також відомо про постраждалих серед мирних жителів.

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– Загинула людина, ще одна може бути під завалами: така попередня інформація про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя, – повідомив Іван Федоров.

Пізніше він уточнив, що двоє людей постраждали через ворожу атаку по Запоріжжю. У них – гостра реакція на стрес. Обоє перебувають під наглядом медиків.

Також з-під завалів дістали загиблу людину.

На місці російського удару працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки атаки, гасять пожежу та проводять пошуково-рятувальну операцію.

Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Менш ніж за годину після попереднього обстрілу в Запоріжжі повторно пролунали вибухи на фоні повітряної тривоги, пов’язаної з загрозою застосування РФ керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності передати Україні додаткові ракети для Patriot.

У День Повітряних сил ЗСУ українські оборонці неба оприлюднили статистику бойової роботи від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Так, із 24 лютого 2022 року сили протиповітряної оборони знищили понад 445 тис. повітряних цілей, серед яких ракети різних типів, ударні дрони Shahed та інші безпілотники.

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