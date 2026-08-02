Освітній заклад та шкільний автобус пошкоджено під час вибухів у Миколаєві сьогодні, 2 серпня.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Вибухи в Миколаєві сьогодні, 2 серпня: що відомо

Вибухи в Миколаєві сьогодні, 2 серпня, прогриміли зранку, коли ворог атакував обласний центр реактивним безпілотником типу Shahed.

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Уламками збитого Силами оборони дрона пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що напередодні в Миколаївській області під ударами БпЛА типу Shahed/Гербера була портова та транспортна інфраструктура.

У Миколаєві пошкоджено цивільне судно. Постраждалий 32-річний чоловік лікується амбулаторно.

Удома продовжить лікування і 60-річний чоловік із Веселинівської громади.

Ще троє постраждалих у Веснянській громаді Миколаївського району, де після удару дроном Клин пошкоджено АЗС та чотири автомобілі.

Чотирирічна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь наразі перебувають у задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

На щастя, минулася без постраждалих ранкова атака дроном Молнія на Снігурівську громаду Баштанського району.

Унаслідок двох ударів безпілотниками пошкоджено вікна приватного будинку та АЗС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Георгій Решетілов

Фото: Георгій Решетілов

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