Пенсії з 1 серпня: як отримати виплату до Дня Незалежності

Тарифи з 1 серпня 2026 року: скільки українцям доведеться платити за комуналку

Коли будуть виплати до Дня Незалежності: строки для пенсіонерів, УБД та ветеранів

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