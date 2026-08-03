Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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У Чернігові пролунали вибухи: горить місцеве підприємство
Зранку 3 серпня пролунали вибухи у Чернігові.
Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.
Вибухи у Чернігові сьогодні, 3 серпня: що відомо
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено одне з підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа.
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