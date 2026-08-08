Трирічний хлопчик, його бабуся та дідусь загинули під час атаки на Пухівку Броварського району Київської області сьогодні, 8 серпня.

Батьки малюка, його 15-річний брат та сусід зазнали поранень.

Атака на Пухівку сьогодні, 8 серпня: що відомо про загиблих та постраждалих

Атака на Пухівку сталася близько 00:40 8 серпня. Тоді у приватне домоволодіння влучили п’ять ворожих безпілотників типу Shahed.

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Двоповерховий будинок, як розповіла в коментарі Суспільному сусідка постраждалої родини Тетяна, охопило вогнем за лічені хвилини.

На людях, які вибігали з будинку, горів одяг.

— Мати загиблої дитини, наша сусідка Ольга, шукала дитину, голосно гукаючи “Дімо, Дімо!”, — розповідає Тетяна.

Батьки Тетяни відразу схопили шланг із водою та вогнегасник, намагаючись ліквідувати пожежу, але таке полум’я, говорить жінка, було неможливо приборкати.

Тоді ж, продовжує Тетяна, полетіли знову Шахеди. Люди розбіглися й прогриміли нові вибухи.

Згодом стало відомо, що атака на Пухівку забрала життя трирічного хлопчика, його дідуся та бабусі.

Бабусею дитини є директорка ліцею №124 Спаський, учитель-методист та відмінник освіти України Галина Кучер.

Батьки дитини, 15-річний брат та 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині, дістали опіки та осколкові поранення.

Зокрема, старший брат загиблого хлопчика наразі перебуває в реанімації із близько 11% опіками тіла.

Загиблого хлопчика, говорить Тетяна, знали з народження.

— Гарний був, дуже веселий хлопчик. Через паркан до моєї мами завжди простягав ручку й говорив: “Що ти мені даси?”— пригадує зі слізьми на очах сусідка.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, крім двоповерхового будинку, вогнем знищено ще дві альтанки та два легкові автомобілі.

На іншій локації в Пухівці — на території промислового підприємства — горіла складська будівля.

Правоохоронці розслідують атаку на Пухівку 8 серпня за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочик, що спричинив загибель людей).

Слід зауважити, що шістьма балістичними ракетами сьогодні вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва.

Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський, Тимур Ткаченко, ДСНС України, Київська обласна прокуратура, Суспільне

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