Потрібно більше тиску, щоб змусити РФ припинити війну проти України.

На цьому після обстрілу 8 серпня наголосив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Україну 8 серпня

Атаку на Україну 8 серпня забрала життя трьох людей у Пухівці Київської області та однієї людини в Києві, наголосив глава держави.

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— Сьогодні вночі ударами дронів Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині: дідуся, бабусю та їхнього онука. Усього лише три роки було хлопчику. Ще четверо госпіталізованих — батьки дитини, його 15-річний брат і сусід, який прийшов на допомогу родині та був поранений під час повторного удару. У постраждалих – термічні опіки, осколкові поранення. Мої співчуття. Це був звичайний житловий будинок. Не могли цього не знати росіяни, — переконаний Володимир Зеленський.

Після ударів шістьма балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі Києва загинула одна людина. Ще четверо дістали поранення.

Також під обстрілом перебували Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Полтавщина.

— Європа, Америка, Україна давно хочуть зупинити цю російську війну. Не хоче лише Путін, і з усіх сил чіпляється за свою балістику та дрони, щоб продовжити воювати, — зазначає Володимир Зеленський.

Тож, певен глава держави, потрібно більше тиску, нові санкції, які не дозволять росіянам цю балістику виробляти та обов’язково більше захисту для наших людей.

— Антибалістика, ракети-перехоплювачі до Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK та наших F-16 — все це працює й допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя. Я дякую всім, хто показує лідерство й, попри все, передає нові пакети засобів ППО, — підсумував президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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