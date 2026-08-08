Унаслідок вибухів у Пухівці Броварського району Київської області загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє людей постраждали, зокрема одна дитина.

Про це повідомили у ДСНС та Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації.

Вибухи в Пухівці сьогодні, 8 серпня: що відомо

Тимур Ткаченко о 02:30 повідомив, що внаслідок вибухів зафіксовано пошкодження на трьох локаціях у Броварському районі.

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Зокрема, у селі Пухівка внаслідок падіння уламків та атаки виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку. Вогонь знищив будинок, дві альтанки та два легкові автомобілі.

Унаслідок вибухів у Пухівці сьогодні, 8 серпня, загинули троє людей, серед них — дитина 2022 року народження. Ще троє людей дістали поранення.

Вибухи в Пухівці Броварського району Київської області: що сталося сьогодні, 8 серпня 2026 Фото 1

Також у Пухівці сталася пожежа на території промислового підприємства. Там загорілася складська будівля.

Крім того, пошкоджено приватний будинок, господарські споруди та автомобілі. На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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