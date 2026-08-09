Сьогодні, 9 серпня, рано вранці пролунали вибухи у Харкові.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Оновлено о 10:15

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Вибух у Харкові 9 серпня: що відомо

За словами міського голови, близько 07:03 зафіксовано ворожий удар у Салтівському районі міста.

Підтверджено інформацію про влучання у житловий будинок — зруйновано з 7 по 10 поверхи.

О 07:12 пролунав ще один вибух. Ворог поцілив у сусідню багатоповерхівку — цілеспрямовано бʼє по житлових будинках, наголосив Терехов.

Третє місце влучання — один з парків у Салтівському районі. Також окупанти вдарили по офісній будівлі неподалік.

Згодом Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про двох загиблих чоловіків – 50 і 66 років. Постраждала щонайменше 21 людина, зокрема 5-річний хлопчик: 11 людей зазнали вибухових поранень, у двох – отруєння чадним газом, ще вісім людей мають гостру реакці на стрес, серед них є дитина.

До лікарень госпіталізовано четверо людей. Решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

За даними Харківської обласної прокуратури, ворог вдарив по Харкову трьома малими крилатими ракетами Бандероль.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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