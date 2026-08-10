Вчора ввечері, 9 серпня, росіяни атакували кілька обʼєктів у Полтавському районі.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтаву 9 серпня: що відомо

Під ворожий удар потрапили автозаправні станції, приватний будинок та промислове підприємство. На місцях ударів виникли пожежі, які рятувальники ДСНС ліквідували.

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Пізніше очільник ОВА уточнив, що ворожий дрон впав на території одного з господарчих підприємств. Вибухами пошкоджено три одиниці техніки та вікна у трьох будівлях. Повідомляється про одного постраждалого.

Також уламки російського безпілотника впали на відкритій території на двох локаціях Полтавського району, через що загорілася суха рослинність. На щастя, ніхто не постраждав.

Вночі 30 липня російські ударні дрони атакували Полтавщину. Внаслідок ворожого удару загорівся склад Нової пошти. Там ніхто не постраждав.

6 та 7 липня ворожі БпЛА атакували промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також безпілотник влучив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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