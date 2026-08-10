Сьогодні рано-вранці, 10 серпня, на Житомирському шосе в Святошинському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок аварії загинули 27-річна жінка та її дворічна дитина.

Про це повідомляє поліція Києва.

Смертельна ДТП у Києві 10 серпня

За попередніми даними, аварія сталася близько 05:50. 24-річний водій автомобіля Audi рухався Житомирським шосе та не дотримався безпечної дистанції. Через це легковик зіткнувся з вантажівкою з причепом, що їхала попереду.

Зараз дивляться

У момент інциденту в машині перебували водій, його 27-річна дружина та дворічна дитина. Жінка та дитина від отриманих травм загинули на місці ДТП.

Сам 24-річний водій зазнав тілесних ушкоджень. Його госпіталізували до медичного закладу. За попередньою інформацією, на момент ДТП чоловік був тверезим.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох людей.

1 серпня на Закарпатті сталася ДТП. Постраждали 13 людей. Поблизу села у Хустському районі зіштовхнулися три автівки.

Нагадаємо, що у Києві 5 червня близько 17:00 сталася смертельна ДТП. Водій Mercedes-Benz перевищив швидкість, не впорався з керуванням на повороті, виїхав за межі дороги та влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик, який мріяв стати програмістом. Ще троє людей, зокрема пасажирка автомобіля, дістали травми.

Фото: поліція Києва

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.