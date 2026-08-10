На зупинці громадського транспорту у Львові знайшли сумку зі зброєю.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Знайшли сумку зі зброєю у Львові: що відомо

Повідомлення про підозрілу сумку на зупинці громадського транспорту на вулиці Науковій надійшло на спецлінію 102 ввечері 9 серпня.

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Під час огляду сумки правоохоронці, попередньо, виявили автомат Калашникова зі складним прикладом, чотири споряджені магазини, а також паперовий запис із можливими даними військовослужбовця.

Наразі поліцейські проводять огляд місця події, вилучають знайдені предмети для експертного дослідження та встановлюють їхнє походження.

Також правоохоронці з’ясовують особу можливого власника сумки й усі обставини інциденту.

Раніше у Львові вже виявляли небезпечний предмет у громадському місці.

На початку липня водій тролейбуса №24 помітив на вулиці Зеленій предмет, схожий на гранату, після чого евакуював пасажирів.

Вибухотехніки вилучили знахідку, а згодом встановили, що це був піротехнічний виріб без вибухового заряду. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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