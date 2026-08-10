Щонайменше 18 людей дістали поранення внаслідок вибухів у Запоріжжі 10 серпня.

Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 10 серпня: що відомо

За попередніми даними, російські війська скинули керовану авіабомбу (КАБ) на обласний центр.

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Унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 10 серпня, пошкоджені житлові будинки. Крім того, після влучання зайнялися автомобілі.

Наразі відомо про щонайменше 18 постраждалих, серед них — дитина. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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