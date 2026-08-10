Вибухи в Запоріжжі 10 серпня: після удару КАБом виникли пожежі, серед поранених — дитина
Щонайменше 18 людей дістали поранення внаслідок вибухів у Запоріжжі 10 серпня.
Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі 10 серпня: що відомо
За попередніми даними, російські війська скинули керовану авіабомбу (КАБ) на обласний центр.
Унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 10 серпня, пошкоджені житлові будинки. Крім того, після влучання зайнялися автомобілі.
Наразі відомо про щонайменше 18 постраждалих, серед них — дитина. Їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА