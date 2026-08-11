Атака на Київ 11 серпня: балістика РФ пошкодила дитячу лікарню та склад, є постраждалий
Після опівночі 11 серпня ворог атакував Київ балістичними ракетами.
Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
Атака на Київ 11 серпня: що відомо
Після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння в столиці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ закликали жителів залишатися в укриттях до відбою тривоги.
За даними КМВА, у Шевченківському районі зафіксували займання складських приміщень. Тут постраждала одна людина.
Пізніше стало відомо, що ворог влучив у територію дитячої лікарні, пошкодивши будівлю та газову трубу. На момент удару діти та медики перебували в укриттях, тож постраждалих на цьому об’єкті немає.
На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, інформація про наслідки російської атаки на Київ 11 серпня уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.