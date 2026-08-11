Після опівночі 11 серпня ворог атакував Київ балістичними ракетами.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Атака на Київ 11 серпня: що відомо

Після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння в столиці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ закликали жителів залишатися в укриттях до відбою тривоги.

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За даними КМВА, у Шевченківському районі зафіксували займання складських приміщень. Тут постраждала одна людина.

Пізніше стало відомо, що ворог влучив у територію дитячої лікарні, пошкодивши будівлю та газову трубу. На момент удару діти та медики перебували в укриттях, тож постраждалих на цьому об’єкті немає.

На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, інформація про наслідки російської атаки на Київ 11 серпня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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