Російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами (КАБ) по цивільній інфраструктурі Сум. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомили секретар Сумської міської ради Артем Кобзар та голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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За словами Кобзаря, влучання зафіксували у Зарічному та Ковпаківському районах міста. Поблизу одного з місць удару загинув цивільний.

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Олег Григоров уточнив, що чоловік саме їхав автомобілем, коли російська авіабомба влучила поблизу. Наразі його особу встановлюють.

Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано близько 20 приватних житлових будинків. Також зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури.

Про інших постраждалих не повідомляється. На місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби.

Інформація про наслідки російського удару по Сумах уточнюється.

8 серпня російський ударний дрон атакував поїзд Суми — Київ. Поїздна бригада евакуювали пасажирів, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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