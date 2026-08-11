Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області за допомогою українських БпЛА FP-1. Після атаки на території комплексу спалахнули масштабні пожежі.

Про це заявили у компанії Fire Point.

Що відомо про удар по Wildberries

За даними Fire Point, удар по Wildberries завдали у селі Олександрівка поблизу Воронежа.

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Там зазначили, що це один із найбільших логістичних об’єктів Wildberries у регіоні. Його площа становить близько 156 тис. кв. м, а місткість перевищує 90 млн товарних позицій. Через хаб, за даними Fire Point, щодня проходить до 1,8 млн товарів.

Атаку на логістичні об’єкти підтвердила і сама Wildberries. У пресслужбі компанії заявили, що об’єкти у Воронезькій області евакуювали відповідно до вимог безпеки.

Про вибухи та пожежу в районі комплексу вночі також повідомляли місцеві жителі.

Пожежа у Wildberries: які наслідки

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що внаслідок падіння безпілотника виникли пожежі на двох складах великої компанії.

Спочатку він повідомляв, що на одному з об’єктів пожежу локалізували на площі 16 тис. кв. м, а на іншому вогонь поширився на площі близько 20 тис. кв. м.

Згодом Гусєв уточнив, що пожежу на першому складі ліквідували. На другому об’єкті площа пожежі після локалізації становила вже 75 тис. кв. м.

Також, за його словами, уламками безпілотника пошкоджено три вантажні та один легковий автомобіль.

Російський губернатор не уточнив, які саме об’єкти були уражені, однак російський Telegram-канал ASTRA повідомив, що йдеться про територію логістичного комплексу Wildberries в Олександрівці.

На оприлюднених у соцмережах відео видно масштабну пожежу на території комплексу.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді, коментуючи удар по Wildberries під Воронежем, заявив, що цей хаб “згорів на роботі” після того, як отримав останню посилку від українського “птаха”.

Що відомо про хаб Wildberries в Олександрівці

Логістичний комплекс Wildberries в Олександрівці повністю відкрили у листопаді 2025 року.

За даними російських джерел, площа об’єкта становить 152,9 тис. кв. м, а його місткість перевищує 90 млн товарних позицій.

У будівництво комплексу, за оприлюдненими даними, інвестували близько 11 млрд рублів.

Нагадаємо, дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Єкатеринбурзі, на об’єкті виникла пожежа.

Єкатеринбург розташований більш ніж за 1700 км від кордону з Україною, перед атакою в регіоні оголосили безпілотну небезпеку.

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