Уночі проти 11 серпня російські війська завдали по Києву удару балістичними ракетами, внаслідок атаки було пошкоджено дитячу лікарню Шевченківського району.

Атака на Київ 11 серпня: пошкоджено дитячу лікарню Шевченківського району

У Державній службі з надзвичайних ситуацій та поліції Києва повідомили, що у Шевченківському районі зафіксували влучання на території однієї з дитячих лікарень. На місці утворилися дві вирви, було пошкоджено вікна медзакладу та газову трубу. Витік газу оперативно ліквідували працівники аварійної служби.

У ДСНС зазначили, що під час атаки діти та медичний персонал перебували в укритті, тому серед них постраждалих немає.

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Ще за однією адресою внаслідок обстрілу виникла пожежа та сталося руйнування складського приміщення. Вогонь охопив близько 1200 квадратних метрів. Пожежу ліквідували.

На місці рятувальники виявили пораненого чоловіка та передали його медикам. За інформацією столичної поліції, постраждалому 28 років, його госпіталізували.

Рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місцях російської атаки.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що дії Росії свідчать про підготовку Москви не до миру, а до подальшої ескалації.

За його словами, на це вказують збільшення виробництва балістичних ракет, використання північнокорейських засобів та підготовка до мобілізаційних заходів.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на підприємства, які забезпечують російську військову машину, а також збільшити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони.

Президент наголосив, що реагувати на дії Росії потрібно вже зараз, щоб зберегти шанс на мир.

Нагадаємо, що після опівночі 11 серпня РФ атакувала Київ балістичними ракетами.

Фото: МОЗ

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