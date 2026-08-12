РФ атакувала Броварський район Київщини: горять склади, поранено чоловіка
- Уранці 12 серпня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками, під ударом опинився Броварський район.
- Унаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на складах, а 65-річний чоловік дістав осколкові поранення.
Вранці у середу, 12 серпня, російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Під удари потрапив Броварський район.
Про це повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Атака на Київщину: які наслідки 12 серпня
За інформацією ОВА, виникла пожежа складських будівель у Броварському районі внаслідок атаки на Київщину.
Як стало відомо, травмувався 65-річний чоловік. Він дістав осколкові поранення.
Його госпіталізували до лікарні. Медичні працівники надають громадянину необхідну допомогу.
Крім цього, вдень 12 серпня лунали вибухи в Києві, коли в бік столиці рухалися російські безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.
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