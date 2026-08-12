Вранці у середу, 12 серпня, російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Під удари потрапив Броварський район.

Про це повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київщину: які наслідки 12 серпня

За інформацією ОВА, виникла пожежа складських будівель у Броварському районі внаслідок атаки на Київщину.

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Як стало відомо, травмувався 65-річний чоловік. Він дістав осколкові поранення.

Його госпіталізували до лікарні. Медичні працівники надають громадянину необхідну допомогу.

Крім цього, вдень 12 серпня лунали вибухи в Києві, коли в бік столиці рухалися російські безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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