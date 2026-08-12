У Полтавській області російські війська атакували одне із промислових підприємств, на якому спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Полтавщину: які наслідки

За інформацією ДСНС, внаслідок російського обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств на Полтавщині.

Зараз дивляться

Рятувальникам вдалося швидко ліквідували пожежу, попри загрозу повторного удару. Вони запобігли подальшому поширенню вогню. Інформації про загиблих чи травмованих немає.

Ввечері 11 серпня керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич уточнив, що російський дрон влучив по території промислового підприємства у Миргородському районі.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз. Як повідомили у компанії, зупинена робота об’єкту газовидобутку на Полтавщині через російський удар.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.