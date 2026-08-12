Вибухи в Запоріжжі прогриміли вночі проти 12 серпня під час комбінованої атаки на місто.

Про наслідки російського удару повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 12 серпня: що відомо

Спершу в Запорізькій області оголосили загрозу застосування балістичних ракет, а також ударних безпілотників. Згодом пролунали вибухи в Запоріжжі.

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За словами Івана Федорова, російські війська поцілили по торговельному центру в одному зі спальних районів міста. Після удару там спалахнула пожежа.

Також пошкоджено приватний будинок. У ньому вибило вікна, пошкоджено ворота та паркан. На місці також виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

За попередньою інформацією, внаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 12 серпня, люди не постраждали.

Російський удар також пошкодив енергетичну інфраструктуру. В одному з районів Запоріжжя без електропостачання залишилися близько 1 200 споживачів.

Енергетики зможуть розпочати відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

На місцях ударів працюють екстрені служби. Наслідки нічних вибухів у Запоріжжі та районі уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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