РФ вдруге за день атакувала потяг на Одещині: евакуювали 525 людей
- Російські війська вдруге за день атакували залізничну інфраструктуру на Одещині, під удар потрапив тепловоз.
- За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждала дитина.
Російські війська вдруге за день атакували пасажирський потяг на Одещині. Дрон поцілив у тепловоз, після чого виникла пожежа.
Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Друга атака на потяг на Одещині: що відомо
За його словами, дрон атакував тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух поїздів.
Перцовський наголосив, що бригаду завчасно попередили про небезпеку, тому серед її працівників постраждалих немає.
У ДСНС уточнили, що російські війська атакували пасажирський потяг у Березівському районі. Внаслідок удару загорілися тепловоз та суха трава. Пожежу ліквідували.
За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждала дитина. Рятувальники спільно з іншими службами евакуювали з потяга 525 людей, серед яких 130 дітей.
Для подальшого перевезення пасажирів залучили 17 автобусів ДСНС та місцевої влади.
Раніше того ж дня російський дрон атакував локомотив іншого пасажирського потяга на цій самій ділянці.