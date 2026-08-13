Російські війська вдруге за день атакували пасажирський потяг на Одещині. Дрон поцілив у тепловоз, після чого виникла пожежа.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Друга атака на потяг на Одещині: що відомо

За його словами, дрон атакував тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух поїздів.

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Перцовський наголосив, що бригаду завчасно попередили про небезпеку, тому серед її працівників постраждалих немає.

У ДСНС уточнили, що російські війська атакували пасажирський потяг у Березівському районі. Внаслідок удару загорілися тепловоз та суха трава. Пожежу ліквідували.

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждала дитина. Рятувальники спільно з іншими службами евакуювали з потяга 525 людей, серед яких 130 дітей.

Для подальшого перевезення пасажирів залучили 17 автобусів ДСНС та місцевої влади.

Раніше того ж дня російський дрон атакував локомотив іншого пасажирського потяга на цій самій ділянці.

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