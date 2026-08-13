РФ завдала прицільного удару реактивним безпілотником типу Шахед по локомотиву пасажирського потяга на Одещині. Унаслідок атаки загинули машиніст і його помічник.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Удар по локомотиву на Одещині 13 серпня

За словами Перцовського, під час руху поїзда моніторингова команда зафіксувала загрозу ударного безпілотника та передала інформацію про зупинення потяга. Він саме заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно залишити вагони.

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Однак російський реактивний Шахед різко змінив напрямок руху. Через високу швидкість безпілотника у локомотивної бригади було лише кілька хвилин для реагування.

За словами Перцовського, машиніст та його помічник не встигли повністю зупинити локомотив і евакуюватися. Вони загинули.

Після удару 340 пасажирів та членів поїзної бригади вивели в безпечне місце. Серед них постраждалих немає.

Для пасажирів організували подальше перевезення до Одеси автобусами.

В Укрзалізниці наголосили, що машиніст і його помічник до останнього виконували свою роботу та намагалися зупинити потяг, щоб урятувати пасажирів.

— Це жахливий щоденний терор і прицільна атака на цивільних, — зазначив Перцовський.

8 серпня російський ударний дрон атакував поїзд Суми — Київ. Людей завчасно евакуювали, тож, на щастя, минулося без постраждалих.

27 липня на Донеччині російський Шахед атакував бригаду Укрзалізниці. Загинув монтер колії, ще двоє залізничників дістали поранення.

24 липня на Дніпропетровщині російський дрон атакував пасажирський поїзд. Безпілотник влучив у локомотив.

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