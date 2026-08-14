У Румунії неподалік кордону з Україною впав безпілотник. Після удару об землю в лісистій місцевості спалахнула пожежа.

У Румунії розбився ще один дрон, спалахнула пожежа

Інцидент стався 14 серпня у районі Лункавіца повіту Тулча.

За даними Міністерства національної оборони Румунії, близько 12:00 військові отримали повідомлення про падіння безпілотника.

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Румунські військові зазначили, що системи радіолокаційного спостереження не зафіксували повітряну ціль. Попередньо це пояснюють тим, що безпілотник рухався на дуже низькій висоті.

Дрон упав у лісистій місцевості. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, про матеріальні збитки також не повідомлялося.

Для обстеження району Міністерство оборони Румунії направило спеціальну групу із залученням гелікоптера.

Після падіння БпЛА на місці спалахнула пожежа. Для її ліквідації прибули п’ятеро рятувальників пожежної частини Мечина та пожежний автомобіль.

Як пише Digi 24, румунська влада заявила, що військові продовжують посилювати можливості для протидії безпілотникам на тлі регулярних інцидентів поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, що падіння безпілотників та їхніх уламків на території Румунії фіксують не вперше. Особливо часто такі випадки відбуваються під час російських атак на українські регіони поблизу Дунаю та румунського кордону.

25 квітня 2026 року після масованої атаки РФ на Україну в Румунії виявили уламки безпілотників. Тоді румунські військові піднімали в повітря винищувачі, а уламки повітряних цілей знайшли у кількох місцях неподалік кордону. Було пошкоджено електроопору та господарську споруду, обійшлося без постраждалих.

Наприкінці липня ситуація загострилася ще більше. Протягом 24–26 липня румунські військові збили три безпілотники, які порушили повітряний простір країни. Зокрема, 26 липня румунський F-16 знищив дрон у районі Суліна-Кілія.

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