Вибухи у Смілі 14 серпня: дрон пошкодив будинок, троє постраждалих
Троє людей постраждали під час нічних вибухів у Смілі сьогодні, 14 серпня.
Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Вибухи у Смілі сьогодні, 14 серпня: що відомо
Вибухи у Смілі сьогодні, 14 серпня, прогриміли після першої ночі.
У той час, за даними Повітряних сил ЗСУ, у бік регіону летів реактивний безпілотник.
Уже вранці очільник Черкаської ОВА повідомив про наслідки нічних вибухів у Смілі 14 серпня.
За його даними, у Смілянській територіальній громаді ворожим дроном пошкоджено житловий будинок.
За попередніми даними, травми дістали троє людей.
Наразі на місці працюють екстрені служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.