Троє людей постраждали під час нічних вибухів у Смілі сьогодні, 14 серпня.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи у Смілі сьогодні, 14 серпня: що відомо

Вибухи у Смілі сьогодні, 14 серпня, прогриміли після першої ночі.

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У той час, за даними Повітряних сил ЗСУ, у бік регіону летів реактивний безпілотник.

Уже вранці очільник Черкаської ОВА повідомив про наслідки нічних вибухів у Смілі 14 серпня.

За його даними, у Смілянській територіальній громаді ворожим дроном пошкоджено житловий будинок.

За попередніми даними, травми дістали троє людей.

Наразі на місці працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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