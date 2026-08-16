Уранці 16 серпня російські війська атакували Броварський район Київської області ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Броварський район 16 серпня: що відомо

За словами Ткаченка, внаслідок удару російських дронів у Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду. У будинку понівечені покрівля та вікна.

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Наразі відомо, що внаслідок атаки на Броварський район сьогодні, 16 липня, постраждали троє людей.

Серед постраждалих є дитина. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Жінка дістала осколкові поранення. Її доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

Уночі проти 16 серпня російські війська також атакували Київ балістичними ракетами.

Унаслідок ударів у Оболонському районі масштабна пожежа виникла на території одного з ринків, також були пошкоджені нежитлові будівлі та загорілися автомобілі. У Голосіївському районі пожежа спалахнула на території нежитлової забудови.

Станом на ранок унаслідок атаки на Київ 16 серпня було відомо про трьох постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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