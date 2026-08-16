Книжковий ринок Петрівка в Києві серйозно постраждав унаслідок російської атаки вночі проти 16 серпня. Кілька рядів торговельних павільйонів вигоріли вщент.

Про наслідки атаки повідомляють ДСНС та місцеві ЗМІ з місця події.

Знищено книжковий ринок Петрівка в Києві: що відомо

Масштабна пожежа спалахнула на території книжкового ринку Петрівка, розташованого біля станції метро Почайна в Оболонському районі столиці.

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Вогонь охопив торговельні павільйони. За даними ЗМІ, кілька рядів ринку вигоріли вщент, знищено товари підприємців, а книжки після пожежі продовжують тліти.

Наразі рятувальники працюють на місці та ліквідовують наслідки нічного російського обстрілу.

Що відомо про книжковий ринок Петрівка

Книжковий ринок Петрівка біля нинішньої станції метро Почайна працює у Києві з 1 березня 1997 року. Це найбільший книжковий ринок столиці та один із найбільших в Україні.

Наприкінці 1980-х у Києві існувало неформальне об’єднання книгопродавців на тодішній вулиці Фрунзе, нині Кирилівській. У середині 1990-х торговці перебралися до району залізничного вузла та станції метро Петрівка, де згодом офіційно відкрили ринок.

Петрівка стала відомою передусім величезним вибором книжок – від художньої літератури до професійних та рідкісних видань. Тут також продавали канцтовари, аудіо- та відеопродукцію, програмне забезпечення, а окреме місце традиційно посідала букіністична література.

Що відомо про нічну атаку на Київ 16 серпня

Уночі проти 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Наслідки ударів зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.

Саме в Оболонському районі ДСНС спочатку повідомляла про масштабну пожежу на території одного з ринків. Згодом стало відомо, що йдеться про книжковий ринок Петрівка біля метро Почайна.

Крім того, в районі вибухова хвиля пошкодила будівлю, за іншою адресою було влучання в нежитлову споруду. Також загорілися кілька автомобілів.

У Голосіївському районі пожежа виникла на території нежитлової забудови.

Станом на ранок унаслідок вибухів у Києві сьогодні, 16 серпня, було відомо про трьох постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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