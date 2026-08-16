ДТП в Угорщині: автобус з польськими номерами з’їхав в кювет, 12 загиблих
- В Угорщині вночі 16 серпня на автомагістралі М3 біля Мезекерестеша перекинувся туристичний автобус із польськими номерами, унаслідок чого загинули 12 людей.
- За даними поліції, в автобусі перебували 57 пасажирів і двоє водіїв, щонайменше 10 людей дістали серйозні поранення.
- Попередньо слідчі припускають, що водій міг заснути за кермом, його затримали, а причини аварії встановлюють правоохоронці.
В Угорщині внаслідок аварії туристичного автобуса з польськими номерами загинули 12 людей, ще щонайменше 10 осіб дістали поранення.
ДТП в Угорщині: польський автобус з’їхав в кювет
Як повідомила угорської поліція, ДТП сталася вночі 16 серпня на автомагістралі М3. Автобус, який прямував у бік Ньїредьгази, з невідомих на той момент причин з’їхав із прямої ділянки дороги в кювет і перекинувся.
За попередніми даними угорської поліції, водій міг заснути за кермом. Після аварії його затримали.
У салоні автобуса перебували 57 пасажирів і двоє водіїв. Унаслідок трагедії 12 людей загинули, ще кілька пасажирів зазнали травм і отримують необхідну медичну допомогу.
На місці аварії працюють рятувальники та правоохоронці. Поліція області Боршод-Абауй-Земплен встановлює всі обставини та причини ДТП.
На трагедію відреагував президент Польщі Кароль Навроцький. Він висловив співчуття родинам і близьким загиблих та зазначив, що з глибоким сумом сприйняв звістку про аварію польського автобуса в Угорщині.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висловив співчуття родинам загиблих та подякував службам.