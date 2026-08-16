В Угорщині внаслідок аварії туристичного автобуса з польськими номерами загинули 12 людей, ще щонайменше 10 осіб дістали поранення.

ДТП в Угорщині: польський автобус з’їхав в кювет

Як повідомила угорської поліція, ДТП сталася вночі 16 серпня на автомагістралі М3. Автобус, який прямував у бік Ньїредьгази, з невідомих на той момент причин з’їхав із прямої ділянки дороги в кювет і перекинувся.

За попередніми даними угорської поліції, водій міг заснути за кермом. Після аварії його затримали.

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У салоні автобуса перебували 57 пасажирів і двоє водіїв. Унаслідок трагедії 12 людей загинули, ще кілька пасажирів зазнали травм і отримують необхідну медичну допомогу.

На місці аварії працюють рятувальники та правоохоронці. Поліція області Боршод-Абауй-Земплен встановлює всі обставини та причини ДТП.

На трагедію відреагував президент Польщі Кароль Навроцький. Він висловив співчуття родинам і близьким загиблих та зазначив, що з глибоким сумом сприйняв звістку про аварію польського автобуса в Угорщині.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висловив співчуття родинам загиблих та подякував службам.

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