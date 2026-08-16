У російському Коледино горить найбільший склад Wildberries
- У ніч на 16 серпня Московська область зазнала масованої атаки БпЛА, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на найбільшому складі Wildberries площею понад 200 тис. кв. м у селі Коледино біля Подольська.
- Окрім цього, займання зафіксували на сортувально-логістичному комплексі Північне Домодєдово.
У ніч на 16 серпня Московську область масовано атакували безпілотники. Унаслідок нальоту в місті Подольськ сталася масштабна пожежа на території найбільшого складського центру російського маркетплейса Wildberries.
Про це повідомляють Міністерство оборони України, мер Москви Сергій Собянін, компанія Wildberries та Telegram-канал Astra.
У Підмосков’ї загорівся склад Wildberries
За попередньою інформацією, епіцентром пожежі став логістичний комплекс компанії, розташований у селі Коледино.
Площа цього об’єкта становить понад 200 тис. кв. м, що робить його ключовим і найбільшим хабом мережі.
Загалом Україна вивела з ладу сім із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, повідомляє Міністерство оборони.
– Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку РФ принесла в Україну, – йдеться у повідомленні.
Окрім пожежі в Коледино, зафіксовано влучання та пожежа ще на одному об’єкті цивільної інфраструктури.
Зокрема, у Домодєдово горить сортувально-логістичний комплекс Північне Домодєдово.
Вранці мер російської столиці заявив, що в напрямку Московської області рухалося близько 600 безпілотників.
За його твердженнями, російські сили протиповітряної оборони нібито змогли збити 201 дрон у регіоні.