У ніч на 16 серпня Московську область масовано атакували безпілотники. Унаслідок нальоту в місті Подольськ сталася масштабна пожежа на території найбільшого складського центру російського маркетплейса Wildberries.

Про це повідомляють Міністерство оборони України, мер Москви Сергій Собянін, компанія Wildberries та Telegram-канал Astra.

У Підмосков’ї загорівся склад Wildberries

За попередньою інформацією, епіцентром пожежі став логістичний комплекс компанії, розташований у селі Коледино.

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Площа цього об’єкта становить понад 200 тис. кв. м, що робить його ключовим і найбільшим хабом мережі.

Загалом Україна вивела з ладу сім із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, повідомляє Міністерство оборони.

– Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку РФ принесла в Україну, – йдеться у повідомленні.

Окрім пожежі в Коледино, зафіксовано влучання та пожежа ще на одному об’єкті цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Домодєдово горить сортувально-логістичний комплекс Північне Домодєдово.

Вранці мер російської столиці заявив, що в напрямку Московської області рухалося близько 600 безпілотників.

За його твердженнями, російські сили протиповітряної оборони нібито змогли збити 201 дрон у регіоні.

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