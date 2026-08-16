У передмісті Одеси російські війська атакували реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі. Відомо щонайменше про чотирьох постраждалих людей.

Оновлено о 16:56. Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі: які наслідки 16 серпня

За інформацією ОВА, РФ атакувала реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси.

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Кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Троє з них госпіталізовані. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Серед постраждалих є 42-річна жінка, троє чоловіків віком від 32 до 43 років. На місці події триває ліквідація наслідків атаки.

Атака РФ на Одеську область 16 серпня

Згодом російські війська повторно атакував цивільну інфраструктуру в Одеській області.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ударом реактивного безпілотника зруйнувано два житлових будинки.

За попередніми даними, є троє постраждалих людей. На місці працюють всі відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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