У Києві 17 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Одна з машин після зіткнення влетіла на літню терасу кав’ярні та перекинулася.

Про це повідомляє поліція Києва.

ДТП біля Палацу Україна

Аварія сталася близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській неподалік станції метро Палац Україна.

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За інформацією поліції, зіткнулися два автомобілі BMW. Від удару одна з машин виїхала на територію літньої тераси закладу та перекинулася.

У поліції Києва повідомили Фактам ICTV, що внаслідок ДТП ніхто не загинув, проте є один постраждалий. Ним виявився 36-річний водій одного з автомобілів. Чоловіка госпіталізували, його стан задовільний.

Інформації про інших постраждалих поки немає.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та механізм зіткнення.

5 червня у Києві на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського сталася смертельна ДТП. Водій Mercedes-Benz перевищив швидкість, не впорався з керуванням та влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик, який мріяв стати програмістом. Ще троє людей, зокрема пасажирка автомобіля, дістали травми.

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