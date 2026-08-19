У ніч проти 19 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками та керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще семеро людей дістали поранення.

Про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 19 серпня

За словами Івана Федорова, близько 00:49 стало відомо про удар російських безпілотників по обласному центру. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі, в одному з районів виникла пожежа.

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Попередньо, одна людина загинула.

Упродовж ночі та на світанку в Запорізькій області неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування російською армією керованих авіабомб.

Близько 05:00 Іван Федоров повідомив про вибухи в області. Згодом стало відомо про новий удар по Запоріжжю.

За попередніми даними, російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному з районів міста. Внаслідок удару виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджені розташовані неподалік житлові будинки та господарські споруди.

За попередньою інформацією, під завалами могла перебувати людина. Та станом на 06:18 ці дані ще не були підтверджені.

Згодом рятувальники ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя зайнялося на другому поверсі хостелу на площі 50 кв. м. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів.

За іншою адресою загорілося приміщення меблевого магазину на площі 100 кв. м. Ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 1019 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.

16 серпня росіяни атакували Запорізький район керованими авіабомбами. Унаслідок удару зруйновано приватний будинок. Загинули двоє людей – 66-річний чоловік та 64-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 638-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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