Уранці 19 серпня РФ атакувала дроном маршрутку у Херсоні. Безпілотник вдарив по автобусу, який рухався вулицею у Корабельному районі міста.

Атака дрона по Херсону призвела до загибелі чотирьох цивільних, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура та Нацполіція.

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Як відбулася атака дрона на маршрутку у Херсоні

За даними Олександра Прокудіна, російські окупанти атакували маршрутний автобус близько 08:50.

У цей момент маршрутка рухалася однією з вулиць Корабельного району міста.

– Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих, – заявив Прокудін.

Пізніше у Нацполіції уточнили, що також відомо про п’ятьох поранених: чотирьох жінок та одного чоловіка – 58-річного водія автобуса. Усі постраждалі дістали вибухові травми. Їм надають медичну допомогу.

Тим часом Херсонська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування за фактом російського удару по цивільному транспорту.

Провадження відкрили за підозрою у порушенні законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За попередніми даними слідства, всі четверо загиблих були цивільними пасажирами маршрутного автобуса.

– Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня внаслідок атаки на автобус у Комишанах Херсонської області поранення дістали шестеро людей.

Фото: Олександр Прокудін

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