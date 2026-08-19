Вибухи в Житомирі пролунали вдень у вівторок, 19 серпня. Росіяни атакують місто реактивними дронами.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Вибухи в Житомирі 19 серпня: які наслідки

 – Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області, – зазначив він.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби.

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Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

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