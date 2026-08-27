Упродовж 26 серпня та в ніч проти 27 серпня підрозділи Сил оборони України завдали серії точних ударів по ключових об’єктах російських окупаційних військ у Донецьку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вибухи в Донецьку 26 серпня: Генштаб повідомив про наслідки

За даними військового командування, у районі тимчасово окупованого Донецька авіаційними ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти противника.

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Українські захисники завдали успішних ударів і по інших важливих позиціях окупантів:

Чонгар (Херсонська область): уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ російських військ.

Оленівка (ТОТ АР Крим): ліквідовано пункт управління ворожими безпілотниками.

Новопетрівка (Запорізька область) та Восход (Крим): завдано ударів по районах зосередження живої сили противника.

Наразі детальні наслідки та остаточні втрати ворога уточнюються.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що, за результатами аналізу додаткових даних, військовим вдалося підтвердити успішність попередніх атак.

Зокрема, після удару 25 серпня по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ суттєво пошкоджено: технологічну установку ЕЛОУ АТ, установку газофракціонування й ділянку технологічного трубопроводу.

Сили оборони України продовжують системну роботу із нищення військово-промислового потенціалу та органів управління ворога.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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