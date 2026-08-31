Внаслідок атаки РФ 31 серпня частково зруйновано сортувальний центр Нової пошти в Одеській області. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

Наслідки удару по сортувальному центру Нової пошти на Одещині

За словами Кіпера, внаслідок російського удару по терміналу Нової пошти виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

У ДСНС уточнили, що будівля Нової пошти зазнала часткових руйнувань.

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За попередніми даними, внаслідок атаки РФ на Одещину ніхто не загинув і не постраждав.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня російські війська атакували Одеську область. Тоді РФ вдарила по складах із продуктами, є постраждалі.

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