Вибухи у Кривому Розі прогриміли вдень 31 серпня під час атаки російських безпілотників.

Про атаку повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Кривому Розі 31 серпня: що відомо

За даними місцевої та обласної влади, російські війська атакували Кривий Ріг реактивним Шахедом. Удар прийшовся по промисловому підприємству міста.

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На території підприємства виникла пожежа. Її вже локалізували, на місці триває аварійно-рятувальна операція.

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 31 серпня постраждали двоє чоловіків 1967 та 1978 років народження. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості, їм надають необхідну медичну допомогу.

Наразі остаточні наслідки атаки на Кривий Ріг сьогодні встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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