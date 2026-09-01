У Білгород-Дністровському районі Одеської області загинув п’ятирічний хлопчик. Під час розтину в його голові виявили кулю для пневматичної зброї. Правоохоронці затримали матір дитини та її співмешканця.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області у вівторок, 1 вересня.

На Одещині хлопчик загинув від пострілу в голову: що відомо про трагедію

Згідно з повідомленням, 31 серпня медики поінформували поліцію про госпіталізацію п’ятирічного хлопчика у важкому стані. Мати розповіла, що дитина травмувалася у дворі під час гри з молодшою сестрою. Попри надану медичну допомогу, хлопчик згодом помер у лікарні.

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Під час розтину в голові дитини виявили кулю для пневматичної зброї. Слідчі попередньо встановили, що отримане поранення могло спричинити смерть хлопчика.

Правоохоронці з’ясували, що до загибелі дитини може бути причетний 30-річний співмешканець її матері.

За даними слідства, 28-річна жінка була обізнана про обставину травмування сина, проте навмисно їх приховала.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

п. 2 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі (з можливістю конфіскації майна у випадках, передбачених законом);

ч. 1 ст. 396 – заздалегідь необіцяне приховування особливо тяжкого злочину. У разі доведення вини підозрюваним загрожує або пробаційний нагляд, або обмеження волі, або ув’язнення до трьох років.

У поліції зазначили, що чоловіка та жінку затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії продовжуються. Правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі 5-річної дитини.

Нагадаємо, під час пожежі у селі Велика Долина Дніпропетровської області загинули троє дітей. Займання спричинило порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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