У Києві надвечір почали лунати вибухи. Столиця знову під ворожим обстрілом.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Обстріл Києва 1 вересня

За словами мера Києва, у столиці по ворожих дронах працюють сили протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Віталій Кличко закликав містян перебувати в укриттях.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки у Шевченківському районі загорілася трава та дерева на відкритій території.

У Святошинському районі уламки упали на відкритій території поблизу приватних житлових будинків. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, протягом 1 вересня (із 06:30 до 18:00) російський ворог атакував Україну 99 ударними дронами. 72 із них — реактивні.

За попередніми даними, сили ППО збили та придушили 82 ударних БпЛА, 57 із них – реактивні.

Станом на 18:30 у повітряному просторі України спостерігається близько 10 ударних реактивних безпілотників. Військові попередили, що заходять нові групи БпЛА.

Атака на Київ 1 вересня

Вночі Росія атакувала столицю балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Ще вже шоста доба поспіль ворожих ударів по Києву. У Дарницькому районі внаслідок атаки загинули семеро людей, серед них – шестеро працівників Укрзалізниці. За іншою адресою в Дарницькому районі постраждали двоє людей, з яких одна дитина.

У Голосіївському районі Києва зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м, там загинула одна людина.

Вдень російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого є влучання по 16-поверховому житловому будинку в Подільському районі. Повідомлялося про трьох постраждалих.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.