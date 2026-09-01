Вибухи у Дніпрі на області лунали протягом дня, 1 вересня. Росіяни 50 разів атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією на авіабомбами. Постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі та області 1 вересня: які наслідки

– Двоє людей дістали поранень через удар росіян по Дніпру. Це жінки 58 та 63 років. Вони в лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу, – написав він.

Унаслідок вибухів у Дніпрі понівечені підприємство, шкільний стадіон, приватні оселі.

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У Нікопольському районі під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, супермаркети, багатоквартирні та приватні будинки.

Постраждали троє людей. 80-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували. 70-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. 48-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі ворог атакував Зеленодольську громаду. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль та інфраструктура.

У Синельниківському районі противник завдав ударів по Васильківській та Покровській громадах. Пошкоджені спортивна школа, приватні будинки, адмінбудівлі та автомобілі.

У Павлоградському районі виникли пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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