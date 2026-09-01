Вибухи у Вишневому: горіли два таунхауси, серед поранених — дитина
Троє людей, зокрема малолітня дитина, постраждали під час вибухів у Вишневому сьогодні, 1 вересня.
Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.
Вибухи у Вишневому сьогодні, 1 вересня: що відомо
Вибухи у Вишневому сьогодні ввечері, 1 вересня, стали наслідком атаки дронів.
Запущений росіянами безпілотник влучив у територію приватного шестиквартирного житлового будинку.
Як уточнили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, під час вибухів у Вишневому, що в Бучанському районі, було зруйновано конструкції, після чого спалахнула пожежа у двох таунхаусах.
Займання вже ліквідували. Наразі рятувальники розбирають завали.
Унаслідок ворожого удару постраждали троє людей — 69-річна та 42-річна жінки, а також восьмирічний хлопчик.
Крім того, у тому ж таки Бучанському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено складські приміщення. Наразі рятувальники приборкують пожежу.
Слід зауважити, що ще один приватний будинок пошкоджено у Броварському районі.
Там до лікарні з раною стегна госпіталізували 54-річну жінку.
Нагадаємо, що внаслідок нічних вибухів у Борисполі 1 вересня четверо людей загинули та 13 дістали поранення.
У місті пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО.
Ще одна людина зазнала поранень в Обухівському районі. Там росіяни пошкодили 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС.
Зауважимо, що атаки на Київську область тривають шосту добу поспіль.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Тимур Ткаченко, Київська обласна прокуратура, ДСНС України