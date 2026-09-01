Троє людей, зокрема малолітня дитина, постраждали під час вибухів у Вишневому сьогодні, 1 вересня.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Вибухи у Вишневому сьогодні, 1 вересня: що відомо

Вибухи у Вишневому сьогодні ввечері, 1 вересня, стали наслідком атаки дронів.

Зараз дивляться

Запущений росіянами безпілотник влучив у територію приватного шестиквартирного житлового будинку.

Як уточнили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, під час вибухів у Вишневому, що в Бучанському районі, було зруйновано конструкції, після чого спалахнула пожежа у двох таунхаусах.

Займання вже ліквідували. Наразі рятувальники розбирають завали.

Унаслідок ворожого удару постраждали троє людей — 69-річна та 42-річна жінки, а також восьмирічний хлопчик.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Крім того, у тому ж таки Бучанському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено складські приміщення. Наразі рятувальники приборкують пожежу.

Слід зауважити, що ще один приватний будинок пошкоджено у Броварському районі.

Там до лікарні з раною стегна госпіталізували 54-річну жінку.

Нагадаємо, що внаслідок нічних вибухів у Борисполі 1 вересня четверо людей загинули та 13 дістали поранення.

У місті пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО.

Ще одна людина зазнала поранень в Обухівському районі. Там росіяни пошкодили 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС.

Зауважимо, що атаки на Київську область тривають шосту добу поспіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Тимур Ткаченко, Київська обласна прокуратура, ДСНС України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.