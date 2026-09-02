Національний університет харчових технологій після атаки показали в МОН: пошкодження значні
- Міністр освіти і науки Андрій Бутенко підтвердив удар РФ по Національному університету харчових технологій у центрі Києва.
- Також він показав фото пошкоджених будівель.
- За словами Бутенка, серед студентів і викладачів постраждалих немає, адже освітній процес був організований з урахуванням безпекових ризиків.
Міністр освіти і науки України показав, як виглядає Національний університет харчових технологій після атаки РФ.
Національний університет харчових технологій пошкоджено через атаку РФ
У Facebook Андрій Бутенко показав знімки пошкодженого внаслідок російської атаки університету у Києві.
– Сьогодні вдень Росія завдала удару по Національному університету харчових технологій. Пошкоджено будівлі університету. Серед студентів та викладачів постраждалих немає. Дякую керівництву та працівникам закладу освіти, які організували освітній процес з урахуванням усіх безпекових ризиків, – повідомив він.
Також міністр нагадав, що після початку навчального року вже другий день поспіль РФ атакує університети.
– Удар по закладу освіти — це завжди більше, ніж пошкоджені стіни чи вибиті вікна. Це передусім загроза людям, які тут навчаються, викладають і працюють. Саме тому безпека залишається безумовним пріоритетом для всієї системи освіти.
За його словами, повітряні тривоги та постійні загрози обстрілів безпосередньо впливають на організацію навчання. У різних регіонах ситуація відрізняється, тому учні та студенти навчаються очно, дистанційно або у змішаному форматі.
– Універсального рішення для всієї країни тут бути не може, – додав він.
Він додав, що органи місцевого самоврядування разом із закладами освіти визначають оптимальний формат навчання, виходячи передусім із безпекової ситуації на місцях.
– Ми постійно на зв’язку з регіонами та закладами освіти, відстежуємо ситуацію і готові оперативно реагувати на її зміни.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що атака Шахедів на університет сталася під час занять, а 160 студетів перебували в укритті.
Фото: Андрій Бутенко