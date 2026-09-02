2 вересня російські Шахеди просто під час занять атакували один з університетів у Києві, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку Шахедів на університет у Києві

Як повідомив глава нашої держави у Telegram, сьогодні російські Шахеди вдарили по одному з університетів в Києві – просто у час занять. На щастя, всі 160 студентів були в укритті.

– На жаль, замало реагування світу та найвпливовіших лідерів на цю чергову російську ескалацію ударів. Коли у Європі російсько-іранські Шахеди влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування Шахедів та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів, – повідомив президент.

Зеленський наголосив, що зараз потрібно діяти, оскільки зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки, зокрема щодо тиску на Росію та допомоги Україні.

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– Кожен із партнерів знає, що необхідно: ППО для України, санкції проти Росії та значна активізація оборонних виробництв. Дякую тим, хто реально допомагає! – додав Зеленський.

Він нагадав, що вночі росіяни били і по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру, а п’ять людей отримали поранення, серед них – дитина.

У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції. Через влучання на Харківщині без світла залишились тисячі людей, є поранені.

У багатьох регіонах повітряні тривоги тривають через загрозу реактивних дронів та авіаційні бомби.

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