Росія зранку атакувала Київщину: є поранені, пошкоджено склади та будинки
- Росія зранку атакувала Київську область.
- У Бучанському та Броварському районах поранено двох людей.
- Пошкоджено приватні будинки та складські приміщення.
Зранку росіяни атакували Бучанський, Бориспільський та Броварський райони Київської області. Є поранені.
Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Атака на Київську область 2 вересня
У Бучанському районі осколкове поранення стегна отримав чоловік. А у Броварському районі у жінки — уламкові поранення руки та плеча. Медики опікуються постраждалими.
Внаслідок атаки також є пошкодження цивільної інфраструктури.
У Бучанському районі загорілися складські приміщення, також пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. У Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю. На місцях працюють рятувальники ДСНС.
Тимур Ткаченко попереджає, що в області триває повітряна тривога, а тому він закликає не полишати укриття.
1 вересня росіяни дронами атакували Вишневе на Київщині. Повідомлялося про трьох постраждалих, серед них малолітня дитина.
1 вересня ворог атакував Бориспіль. У місті пошкоджено підприємство та житловий будинок, є 4 загиблих і 13 постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.