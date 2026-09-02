Зранку росіяни атакували Бучанський, Бориспільський та Броварський райони Київської області. Є поранені.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київську область 2 вересня

У Бучанському районі осколкове поранення стегна отримав чоловік. А у Броварському районі у жінки — уламкові поранення руки та плеча. Медики опікуються постраждалими.

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Внаслідок атаки також є пошкодження цивільної інфраструктури.

У Бучанському районі загорілися складські приміщення, також пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. У Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю. На місцях працюють рятувальники ДСНС.

Тимур Ткаченко попереджає, що в області триває повітряна тривога, а тому він закликає не полишати укриття.

1 вересня росіяни дронами атакували Вишневе на Київщині. Повідомлялося про трьох постраждалих, серед них малолітня дитина.

1 вересня ворог атакував Бориспіль. У місті пошкоджено підприємство та житловий будинок, є 4 загиблих і 13 постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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