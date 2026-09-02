У Києві пролунали вибухи – в Обухівському та Бучанському районах фіксуються наслідки російського обстрілу.

Атака на Київ 2 вересня: що відомо

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу в Обухівському районі.

Попередньо, поранено дві людини. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

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Крім того, пошкоджені складські приміщення у Бучанському районі.

Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформація уточнюється.

– Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях, – наголосив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що зранку 2 вересня під час повітряної тривоги у Києві також лунали вибухи. У Шевченківському районі столиці, внаслідок влучання БпЛА сталося займання та часткове руйнування 6-поверхового житлового будинку та пошкоджено медичний заклад.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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