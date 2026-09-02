Вибухи у Києві прогриміли зранку 2 вересня під час повітряної тривоги.

Про загрозу повідомили Київська міська військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи у Києві 2 вересня: що відомо

Повітряну тривогу у столиці оголосили через загрозу застосування російських безпілотників. У КМВА закликали жителів Києва негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до відбою.

Зараз дивляться

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного БпЛА на Київ із південного напрямку. Також фіксували рух інших реактивних безпілотників у напрямку Києва та області.

Невдовзі пролунали вибухи у Києві. Згодом у столиці було чути повторні вибухи.

Пізніше стало відомо, що у Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА.

Наразі повітряна тривога триває. Інформації про можливі влучання, руйнування або постраждалих наразі немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.