Росія у ніч проти 3 вересня атакувала Київщину, є поранений.

Атака на Київщину 3 вересня: що відомо

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається.

Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи.

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На місцях працюють усі оперативні служби. Наслідки атаки фіксуємо та уточнюємо.

Нагадаємо, що вночі РФ також атакувала Одесу, внаслідок чого пошкоджено 21-поверховий житловий будинок. Там пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи, а також автівки.

В результаті удару постраждали 17 людей, серед них — троє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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