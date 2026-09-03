У Святошинському районі Києва чоловік впритул відкрив вогонь по 71-річному директору столичної клініки репродуктології. Нападник здійснив понад 20 пострілів, потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.

Оновлено о 13:13. Про це повідомила поліція Києва.

Стрілянина у Києві: що відомо

Повідомлення про стрілянину у Святошинському районі столиці надійшло правоохоронцям вранці 3 вересня.

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За попередньою інформацією, внаслідок інциденту постраждала одна людина. Їй надали необхідну медичну допомогу.

Для пошуку та затримання озброєного підозрюваного у Києві розпочали спеціальну поліцейську операцію.

За тривогою підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції. До операції також залучили додаткові сили правоохоронців, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

Пізніше стало відомо, що потерпілим виявився 71-річний директор столичної клініки репродуктології. Напад стався близько 10:00 біля входу до медзакладу, коли чоловік щойно вийшов з автомобіля.

За попередніми даними поліції, нападник здійснив понад 20 пострілів. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.

Правоохоронці продовжують розшукувати підозрюваного та встановлюють мотив злочину. Кримінальне провадження відкрили за статтею про замах на умисне вбивство.

Нагадаємо, 2 вересня у Києві сталася стрілянина між окремими підрозділами СБУ та ГУР. Були проведені затримання, у підозрюваних вилучили зброю та документи.

Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

Зі свого боку керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази.

У той же день Зеленський відреагував на напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Він заявив, що це ганебна ситуація, та анонсував кадрові рішення.

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