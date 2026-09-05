Уночі проти 5 вересня російські війська атакували Бориспіль Київської області.

Про наслідки атаки повідомили представники ДСНС України та очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Бориспіль 5 вересня: наслідки

Унаслідок атаки на Бориспіль спалахнула пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку. Горіла покрівля, також частково зруйновано конструкції дев’ятого поверху.

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Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 15 мешканців. На місці також працювали психологи ДСНС, які надавали людям необхідну допомогу.

Унаслідок атаки на Бориспіль сьогодні, 5 вересня, постраждали дві жінки. Їх госпіталізували до місцевої лікарні.

В однієї постраждалої діагностували акубаротравму, в іншої — закриту травму грудної клітки. Медики надають їм необхідну допомогу.

Інші наслідки атаки на Київщину

Цієї ж ночі російські війська масовано атакували й інші райони Київської області.

У Бучанському районі внаслідок удару загорілося складське приміщення. Під час ліквідації пожежі російські війська завдали повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

В Обухівському районі через падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі в екосистемах.

Ліквідація та фіксація наслідків російської атаки на Київщину триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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