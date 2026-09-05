Уночі проти 5 вересня Росія знову здійснила атаку на Одеську область. Під удар потрапили склади з товарами, які ворог атакував раніше.

Про наслідки обстрілу повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та представники ДСНС України.

Атака на Одеську область 5 вересня: наслідки

Уночі російські війська повторно завдали удару по складах із товарами на Одещині.

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Унаслідок нових влучань загорівся склад, де зберігалися продукти. На місці працювали рятувальники, пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Загиблих та постраждалих внаслідок повторної атаки на Одеську область 5 вересня немає.

Нагадаємо, що напередодні, 4 вересня, Росія атакувала Одесу безпілотниками. Тоді основні руйнування припали на житлову забудову — були пошкоджені квартири, фасади та скління двох багатоповерхівок, а також приватні будинки.

Два приватні житлові будинки були зруйновані. Також пошкоджень зазнали двоповерхова нежитлова будівля, приватні автомобілі та службовий транспорт.

Унаслідок тієї атаки загинув чоловік, ще п’ятеро людей постраждали. Серед них була неповнолітня дитина.

На місцях ударів працювали екстрені служби, які обстежували територію, фіксували руйнування та надавали допомогу людям.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 654-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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