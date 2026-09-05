Атака на пасажирський потяг до Херсона 5 вересня: пошкоджено два тепловози, є постраждала
Росіяни 5 вересня атакували пасажирський потяг, який прямував до Херсона кількома ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атака на пасажирський потяг до Херсона 5 вересня: що відомо
За словами Прокудіна, російські війська атакували пасажирський потяг кількома безпілотниками типу Shahed. У момент атаки він прямував до Херсона.
Внаслідок ударів пошкоджено два тепловози.
Також постраждала 55-річна працівниця залізниці. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.
У жінки діагностували уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.
Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.
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