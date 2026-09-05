Росіяни 5 вересня атакували пасажирський потяг, який прямував до Херсона кількома ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака на пасажирський потяг до Херсона 5 вересня: що відомо

За словами Прокудіна, російські війська атакували пасажирський потяг кількома безпілотниками типу Shahed. У момент атаки він прямував до Херсона.

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Внаслідок ударів пошкоджено два тепловози.

Також постраждала 55-річна працівниця залізниці. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

У жінки діагностували уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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